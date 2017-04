Trump, disposat a "solucionar" el conflicte amb Corea del Nord amb o sense la Xina

"Si la Xina no soluciona (el problema nuclear a) Corea del Nord, ho farem nosaltres", ha dit Donald Trump al diari Financial Times.

El president, parlava sobre la visita del mandatari xinès a la seva mansió de Florida, prevista per aquesta setmana.

"La Xina té una gran influència sobre Corea del Nord. I la Xina decidirà si ajudar-nos o no. Si ho fan, això estarà molt bé per la Xina i si no, no estaré bé per a ningú", deia Trump al diari britànic.

Trump, que va referir-se a una possible acció unilateral, no va donar cap detall sobre l'acció en concret. Aquestes són les darreres declaracions d'una sèrie d'advertències en referència al programa de desenvolupament nuclear de Corea del Nord.