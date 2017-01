Trump firma l'ordre per treure els EUA del Tractat Transpacífic

Donald Trump ha iniciat la seva primera setmana de la seva presidència amb un decret per retirar els Estats Units del tractat comercial amb el Pacífic, firmat pel seu antecessor. Amb l’ordre, que és un cop al llegat de Barack Obama, compleix una de les promeses electorals.

“El que acabem de fer és una gran cosa per als treballadors nord-americans”, ha afirmat Trump des del Despatx Oval. El pacte, que oficialment es coneix com l’Acord Estratègic Transpacífic de Cooperació Econòmica (TPP, per les seves sigles en anglès), va unir un 40% de l’economia mundial i va ser acordat el 2014 després de vuit anys de negociació.

Tot i així, mai va rebre la ratificació del Senat nord-americà i, en la campanya electoral, es va convertir en un dels temes centrals tant per Trump com per la seva rival, Hillary Clinton –tot i que aquesta li va donar suport en el passat i durant les primàries demòcrates contra el senador Bernie Sanders va canviar la seva opinió.

Sense els Estats Units, el destí del tractat, que buscava contrarestar l’influència de la Xina a la regió, és ara incert. Shinzo Abe, primer ministre del Japó –un dels integrants del tractat– ja va advertir dies abans que sense la primera potència mundial el TPP “no tindria sentit”.

D’altra banda, Trump va assegurar, el dia abans de signar la sortida del país d’aquest acord, que renegociarà el tractat de lliure comerç de l’Amèrica del Nord (NAFTA, sigles en anglès), amb els països veïns Canadà i Mèxic.

Tant la retirada del TPP com la renegociació del NAFTA són vistes com un missatge proteccionista del nou govern. De fet, en el seu discurs d’investidura, el nou inquilí de la Casa Blanca va assegurar que les seves polítiques seguiran dues regles: "Comprar [productes] nord-americans i contractar treballadors nord-americans".

Les dues mesures –que trenquen amb l’ortodòxia del seu partit, el Republicà, que tradicionalment ha advocat pel lliure comerç– busquen mantenir el suport que va tenir de votants obrers afectats per la globalització en els estats de l’Oest Mitjà i que van ser claus per la seva victòria en les presidencials.

Decrets i retallades

Trump ha signat dues ordres executives més per congelar les contractacions en l’administració federal –excepte en l’exèrcit– i eliminar les ajudes a organitzacions no governamentals que donen accés a l’avortament a l’estranger. Els dos decrets han estat aplaudits per les bases conservadores republicanes.

Les firmes dels decrets han estat el primer acte d’un dia amb una agenda molt atapeïda. Trump ha tingut diverses reunions amb executius de grans companyies, representants sindicals i líders de les dues cambres del Congrés. Aquest ritme de trobades es mantindrà durant tota la setmana i acabarà el divendres amb la visita de la primera ministra del Regne Unit, Theresa May.

Durant la trobada amb empresaris, Trump ha explicat que pensa tirar endavant retallades “massives” d’impostos, que podrien baixar dels 35-38% actual fins a un rang d’entre el 15 i el 20%. “Creiem que podem reduir les regulacions en un 75%, potser més”, ha afegit el president nord-americà, que ha argumentat que el “problema” amb les regulacions actuals és que “no pots fer res”, i ha citat les proteccions mediamentals com a exemple.

El mandatari, seguint la línia de la nova política comercial que vol pel país, també ha advertit a les empreses nord-americanes que estiguin pensant a localitzar la seva producció a l’estranger: “Imposarem un impost fronterer molt gran sobre el producte quan arribi, la qual cosa crec que és just”.