Turquia allibera la seva frontera de l’EI i bloqueja l’expansió kurda

Després de prop de tres mesos d’ofensiva i molts desgastos, les forces turques i els rebels sirians -aliats amb Ankara- van anunciar dijous l’alliberament de l’estratègica ciutat d’Al-Bab, l’últim bastió de l’Estat Islàmic (EI) a l’extrem nord de la província d’Alep. Però malgrat tot, l’Observatori Sirià dels Drets Humans alerta que és massa aviat per cantar victòria.

Per recuperar Al-Bab, Turquia ha desplegat més de 1.300 efectius militars, que s’han sumat a les unitats de l’Exèrcit Lliure de Síria (FSA, per les sigles en anglès). També ha sigut indispensable l’acord de cooperació militar entre Moscou i Ankara, aconseguit a finals del 2016, per dur a terme bombardejos aeris russos sobre posicions jihadistes a Al-Bab.

Amb la captura d’Al-Bab, Turquia hauria aconseguit part dels objectius de la seva intervenció militar al nord de Síria, coneguda com l’operació Escut de l’Eufrates: fer fora l’EI dels 911 quilòmetres de frontera que comparteix amb Síria i bloquejar les aspiracions dels kurds de formar un territori autònom al nord de Síria.

Però Ankara no està gaire convençuda que les seves tropes puguin tornar aviat a casa. Si les forces turques abandonessin ara Síria es posarien en perill els seus èxits militars al país àrab. “No té una estratègia de sortida clara i només té sobre la taula un pobre conjunt d’opcions militars. Turquia sembla estar condemnada a mantenir una ocupació indefinida però precària al nord de la província d’Alep, la qual cosa podria afeblir encara més la integritat política i territorial de Síria i enfortir els adversaris de Turquia”, adverteix a l’ARA Rao Komar, analista independent a diversos think tanks sobre la regió del Pròxim Orient.

“En algun moment, l’exèrcit turc haurà de preparar-se per a una eventual retirada militar del nord d’Alep, però no serà un procés ràpid”, insisteix Komar, abans d’afegir que Ankara probablement “intentarà organitzar algun tipus de governança local amb els seus aliats rebels per poder controlar la zona fronterera abans de retirar-se”.

L’ocupació turca va per llarg

Els riscos d’una prolongada ocupació turca a Síria són considerables. L’objectiu final del president turc, Recep Tayyip Erdogan, és crear una “zona segura” de 5.000 quilòmetres quadrats a tocar de la seva frontera lliure de l’Estat Islàmic, de les Forces Democràtiques Sirianes (FDS) i de les Unitats de Protecció del Poble Kurd (YPG), que tenen el suport dels Estats Units.

Amb l’alliberament d’Al-Bab, les tropes turques i l’FSA hauran ocupat 1.900 dels 5.000 quilòmetres quadrats. El pla turc inclou les àrees d’Afrin, Manbij i Raqqa, però els avanços “seran difícils”, preveu Komar. “Crec que un cop Al-Bab estigui del tot sota el seu control, les tropes turques intentaran expandir-se cap a Afrin o Manbij, però dubto que tinguin èxit, ja que les FDS/YPG són molt fortes allà”, explica aquest expert.

“Tampoc no poden avançar cap a Raqqa sense lluitar contra el règim, ja que les tropes sirianes van tallar el camí d’Al-Bab a Raqqa, i no crec que Turquia s’arrisqui a aquest tipus d’escalada”, afegeix. Les accions de Turquia després de la caiguda d’Al-Bab podrien tenir “implicacions considerables” en l’actual ofensiva de les FDS per alliberar Raqqa, adverteix l’analista.

Una ofensiva turca contra Manbij, per exemple, “obligaria les YPG a moure les seves forces de Raqqa per defensar les línies del front a Manbij, cosa que faria retardar l’ofensiva dels EUA i els seus aliats kurds a Raqqa”, assenyala Komar.

Per evitar una escalada militar amb Washington a l’àrea de Raqqa, Turquia té una altra opció: envair Tell Abyad, una ciutat sota control de les FDS. “Turquia sempre ha tingut en ment aquesta opció, però en realitat dur-la a terme enredaria les forces militars turques en un tercer front a la guerra civil de Síria. I, d’altra banda, la presa de Tell Abyad probablement es tornaria com un bumerang contra Turquia, ja que les YPG durien a terme atacs transfronterers contra objectius turcs al llarg de la frontera”, explica Komar.