Valls votarà Macron per evitar Le Pen a l’Elisi

Feia dies que corria el rumor, però no va ser fins ahir que el rum-rum es va confirmar. Manuel Valls va anunciar de bon matí que votarà el líder del moviment En Marxa!, Emmanuel Macron, en la primera volta de les eleccions presidencials franceses, que se celebraran d’aquí 24 dies. L’ex primer ministre trenca així el seu compromís de fer pinya amb el guanyador de les primàries de l’esquerra, després que Benoît Hamon el derrotés en la segona volta.

“No s’ha de córrer cap risc per la República”, va justificar-se Valls davant la possible victòria del Front Nacional, que creu que està “subestimat per les enquestes”. “És per això que assumeixo les meves responsabilitats”, va assegurar. Una decisió que també està marcada per “l’ensorrament moral de la candidatura de François Fillon” i, principalment, per “la crisi de l’esquerra i la marginació del seu candidat a les primàries”, un Hamon a qui les últimes enquestes situen en cinquena posició, fins i tot darrere del líder de La França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon. Tot i la seva determinació, el socialista va puntualitzar que no farà campanya per Macron. I a En Marxa! van rebre l’anunci amb poca eufòria; si bé l’exministre d’Economia va agrair a Valls el seu posicionament, va tornar a repetir que ell serà “el garant de la renovació de cares i de pràctiques” de la política francesa per poder “girar full als últims cinc anys [...] i a les pràctiques dels últims vint anys”.

De fet, la decisió de Valls és una bona notícia a mitges per al partit de Macron. El pes de Manuel Valls -i la seva comitiva d’un centenar de pròxims- podria ser clau tant en la segona volta com en les legislatives del juny, però des que Macron va presentar la seva dimissió com a ministre a finals d’estiu ha fet mans i mànigues per deslligar-se del seu pas pel govern socialista d’Hollande. Posicionar-se com “ni d’esquerres ni de dretes” és una manera d’allunyar-se d’aquesta herència i encarnar així la renovació democràtica. És aquí on l’aproximació tàctica de Valls no el beneficia. I això també ho saben els seus rivals, que ahir no van trigar a posar el dit a la nafra.

L’explosió del Partit Socialista

Des de les files conservadores, François Fillon va deixar caure que tant Hollande com Valls i Macron formen part del mateix equip, ja que amb “l’adhesió de Valls” queda clar que “el govern d’Hollande està jugant la pròrroga”. Un argument que repeteixen en bucle tots els fillonistes. I, des de l’esquerra de Mélenchon, el portaveu del presidenciable va descriure el suport de Valls a Macron com “l’explosió del Partit Socialista”. Una altra manera de dir que Mélenchon lidera l’únic projecte de l’esquerra unida i, de passada, intentar esgarrapar vots del candidat socialista.

Hamon va ser, precisament, l’últim a dir-hi la seva. En un discurs breu davant els periodistes, el candidat va demanar als electors que giressin full “d’aquesta vella política” i que “donessin l’esquena a aquests polítics que no creuen en res” i que van “on va el vent”. Un dard directe a Manuel Valls, malgrat no anomenar-lo ni una vegada durant la conferència de premsa. “La paraula que es firma davant del poble s’ha de fer respectar escrupolosament”, va continuar Hamon, que recordava així que, amb la decisió que ha pres Valls, l’ex primer ministre està incomplint la promesa dels candidats a les primàries de l’esquerra de fer pinya amb el guanyador, fos qui fos. És per això que Hamon va demanar als electors que “sancionin els que donen peu a aquest joc maliciós”.

Front d’esquerres

Davant el terratrèmol que està sacsejant el Partit Socialista francès, a Hamon no li queda altra opció que intentar encaixar les peces que encara no s’han esmicolat del tot. És per això que ahir va tornar a fer una crida als electors de l’esquerra perquè es congreguin, estenent la mà a “socialdemòcrates, comunistes i Jean-Luc Mélenchon”.

Hamon va ratificar que, amb la seva “posició central a l’esquerra”, és “l’únic que pot crear les condicions d’una majoria per governar”. Una invitació del candidat socialista a la qual el secretari nacional del Partit Comunista, Pierre Laurent, va reaccionar immediatament. Laurent va sol·licitar una trobada “en els pròxims dies” amb Hamon, Mélenchon i Yannick Jadot -que ja va retirar la seva candidatura per unir-se a Hamon-, per veure si poden arribar a un acord per bastir una esquerra comuna.

La justícia també imputa la dona de Fillon

Després de François Fillon, aquesta setmana era el torn de la seva dona per declarar davant el jutge instructor. La justícia francesa va imputar dimarts Penelope per “complicitat i encobriment de desviaments de fons públics i d’abús de béns socials” i “encobriment de frau agreujat” per l’afer dels sous ficticis que ha fet descarrilar de la cursa a l’Elisi el seu marit, que partia com a favorit. Segons Le Monde, la dona va justificar la seva feina davant els jutges explicant que “li preparava fitxes” o bé “el representava” en actes culturals, a raó d’uns 500.000 € bruts en vuit anys.