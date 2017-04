‘Vive la République!’

Emmanuel Macron i Marine Le Pen seran els dos candidats que lluitaran per la presidència de la República el 7 de maig. Els sondejos que s’han fet durant la campanya han encertat el resultat. Macron 23,8%, Le Pen 22,5%, Fillon, 19,6% i Mélenchon 19%. Segons les previsions dels analistes, Macron tenia un 72% de possibilitats de guanyar, i Le Pen, un 62%. Enquestes i previsions han encertat. Segons les primeres estimacions, Macron guanya la primera volta amb el 23,9% i Le Pen passa el tall com a segona força amb el 21,7%.

Dia històric per a la V República

El 23 d’abril del 2017 passarà a la història de la V República. Els dos partits que han configurat la vida política dels últims seixanta anys no hi són. La derrota del Partit Socialista (PS) és històrica. Només comparable al 5% de la SFIO de Gaston Defferre a les presidencials del 1969. Conservadors-gaullistes i socialistes no estaran a la segona volta. Històric.

Dies de reflexió per als conservadors i per als socialistes. Uns per refer el seu espai, els altres per reflexionar com reconstruir un edifici en ruïnes per una presidència d’Hollande que ha acabat passant factura. Reflexió, a més, que es pot aplicar també als socialistes holandesos que formen el grup que podríem anomenar en fase de pasokització.

El PS ha sigut el partit que ha donat més electorat a Macron, un 50%. Manuel Valls i part del grup parlamentari PS es van posicionar a favor de Macron després de la victòria de Hamon a les primàries socialistes.

Un candidat, Macron, que no té un partit com a suport sinó un moviment, En Marxa. Nous temps per a la política centrada més en el candidat i no en la marca. Un Macron que podria fundar, de les cendres socialistes, el Partit del Progrés.

Segon fet històric, si el 21 d’abril del 2002, Jean-Marie Le Pen va donar la gran sorpresa, 15 anys després la seva filla, Marine, ha intentat ser la líder d’un moviment populista d’indignats que formen una gran família a Europa, on governa en alguns països, i els Estats Units amb Donald Trump. La dada a retenir és que el Front Nacional representa el 20% de l’electorat francès; un de cada cinc votants és lepenista. Un partit, el Front Nacional, que va guanyar les eleccions europees del 2014. Un fet que no es recorda des del temps de Poujade i la IV República.

El vot de la crisi

La participació ha arribat quasi al 70% dels inscrits, la dada més elevada en els últims quaranta anys. Un 65% de l’electorat ha votat tres opcions de malestar democràtic. Ha estat un vot contra l’establishment. Macron, Le Pen i Mélenchon representen tres opcions que donen sortida a un electorat cansat de la “vella” política. Tres moviments no partidaris. Ideològics de centre liberal socialista, d’extrema dreta i d’extrema esquerra. El vot de la crisi del 2008. No és un vot per solucionar el sistema sinó per expressar un malestar de l’electorat. És la rebel·lió dels exclosos i dels desemparats. Els indignats han parlat.

Dues consideracions, a partir dels resultats. En primer lloc, Emmanuel Macron serà el nou president el 7 de maig. Fillon i Hamon han aplicat l’anomenat vot republicà, és a dir, donar suport al candidat per salvar la República enfront d’una candidata que representa tot el contrari dels valors republicans.

En segon lloc, el 4 de juny se celebraran les eleccions legislatives. El president Macron no té un partit, té un moviment, i haurà de construir la seva majoria. Aquí, segurament, el PS destruït el dia Sant Jordi tindrà molt a dir a favor del nou president. Com a PS o com a gran coalició presidencial de progrés. Valls i els parlamentaris socialistes pro Macron tindran molt a dir.

La V República ha entrat en una nova fase. Potser ha tornat als seus orígens fundacionals, quan Charles De Gaulle la va fundar sent president per sobre dels partits i rebent el suport d’un partit que no li era propi. “ Au-dessus de la mêlée”. Mitterrand va confessar que després de la seva presidència, vindrien presidents funcionaris i gestors, però no polítics. Chirac, Sarkozy i Hollande li han donat la raó. Emmanuel Macron pot ser un president amb un nou tarannà però sempre monàrquico-republicà i, per tant, gaullià. François Mitterrand estarà mirant.