La Xina i els EUA rebaixen la tensió i aposten per cooperar

El secretari d’Estat dels EUA, Rex Tillerson, ha finalitzat aquest diumenge la seva primera visita oficial a la Xina amb una reunió amb el president, Xi Jinping, que ha servit per capgirar les fins ara tibants relacions entre els dos països. Tots dos han mostrat el seu acord en la necessitat de treballar conjuntament per desenvolupar unes relacions bilaterals constructives i han evitat esmentar els temes que els divideixen, com Taiwan, l’amenaça nuclear nord-coreana o l’escut antimíssils que s’està desplegant a Corea del Sud.

La reunió han tingut lloc hores després d’una nova provocació de Corea del Nord, que ha anunciat la prova d’un nou motor per a coets. El cap de la diplomàcia nord-americana i el president xinès s'han esforçat a mostrar un perfil conciliador i han confirmat els preparatius per a la futura trobada de Xi Jinping amb Donald Trump en el seu club privat de Florida, al mes d’abril. Tillerson també ha traslladat a Xi Jinping la voluntat de Trump de millorar l’entesa amb la Xina i visitar el país en el futur.

Aquest nou escenari d’harmonia contrasta amb l’enfrontament i amb el deteriorament de les relacions que es va viure en els primers mesos de la presidència de Trump i durant la campanya electoral. L’actual president nord-americà va acusar la Xina de robar els llocs de treball dels nord-americans, manipular la seva divisa i no fer prou per contenir Corea del Nord. En la breu compareixença de premsa, el president xinès ha recordat la conversa telefònica que va mantenir amb el seu homòleg nord-americà, en què va declarar el seu respecte pel principi d’“una sola Xina”, i ha assegurat que tots dos van coincidir que calen esforços per gestionar els temes sensibles i progressar en la cooperació entre la Xina i els Estats Units. Xi Jinping ha assegurat que confia que la relació pugui “avançar en la direcció correcta”.

Per la seva banda, Tillerson ha assenyalat que el diàleg reforçarà els llaços entre els dos països i marcarà el camí d’una futura cooperació. La reunió amb Xi Jinping al Gran Palau del Poble va ser el colofó de la gira de cinc dies del secretari d’Estat nord-americà per l’Àsia Oriental.

El Tillerson conciliador

Rex Tillerson s’ha mostrat a la Xina molt més conciliador que en les seves dues anteriors escales: el Japó i Corea del Sud. El cap de la diplomàcia nord-americana va elevar el to davant dos dels seus principals aliats asiàtics i a Seül va arribar a anunciar un nou enfocament per abordar el programa nuclear nord-coreà que podria incloure una solució militar.

A la Xina, Tillerson s’ha mostrat molt més moderat. Després de la reunió amb el ministre d’Afers Estrangers xinès, Wang Yi, va dir que la Xina i els Estats Units cooperaran per prevenir un conflicte a la península coreana, sense esmentar la solució militar. Per la seva banda, Wang Yi va reclamar a Washington mantenir “el cap fred” i treballar per una solució per la via del diàleg.

El viatge de Tillerson sembla que obre una etapa en les relacions entre la Xina i els EUA. Queden lluny les afirmacions del mateix Tillerson, que va amenaçar la Xina de bloquejar l’accés als illots que ha construït al mar de la Xina Meridional. També sembla, per ara, que la bel·ligerància de Trump s’ha calmat, encara que a través de Twitter va insistir que “la Xina ha fet poc per ajudar” en el tema de Corea del Nord.

Nova provocació de Corea del Nord

El règim de Pyongyang va voler fer-se sentir en les converses entre Xi Jinping i Rex Tillerson. Hores abans que comencés la reunió entre ells va anunciar que havia realitzat amb èxit la prova d’un nou motor d’alt rendiment per a coets. Segons l’agència de notícies nord-coreana, la prova va ser supervisada personalment per Kim Jong-un i és un gran èxit de “significat històric”. El comunicat assegura que el nou motor permetrà posar en òrbita satèl·lits i redueix la dependència de la tecnologia estrangera, però és evident que pot tenir un ús militar per al llançament de míssils de llarg abast.