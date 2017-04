Les aerolínies nord-americanes ajusten l'oferta per a Cuba

“Sí, finalment som aquí”, exclama la Beth amb excitació. Ella és un exemple de la novetat que encara representen els visitants nord-americans a Cuba. La sorpresa hauria de ser cada cop menys habitual: segons dades del govern cubà, el passat mes de febrer els Estats Units es van convertir en el segon emissor de turistes del país amb 43.200 visitants, un 125% més que l’any passat.

No per espectacular i nou significa que aquest creixement no fos esperat ni estigués planificat. La societat cubana fa temps que es prepara per a aquest moment: els cursos per aprendre anglès s’han disparat, han sorgit nous petits negocis per intentar aprofitar l’increment de turistes i tothom ha intentat llogar una habitació de casa seva “per rebre els americans”.

Les expectatives per la millora de relacions entre Cuba i els Estats Units han generat una bombolla relacionada amb el turisme a les dues bandes de l’estret de Florida però hi ha alguns elements d'alerta que poden posar aigua al vi. Les aerolínies nord-americanes que van rebre l'autorització per iniciar els vols directes després de dècades del desgel reestructuren els serveis perquè la demanda, tot i ser considerable i creixent, no satisfà l’excés d’oferta: American Airlines ha passat de tenir de 13 a 10 vols diaris i ha reduït la mida dels avions per donar cabuda 1.472 passatgers, 500 menys que els previstos. També la companyia Jetblue ha posat en les rutes cubanes aparells més petits. Pitjors perspectives afronten Silver Airways, que primer va reduir a la meitat els seus vols setmanals i ha anunciat que tancarà la línia al juny, gairebé alhora que Frontier.

El que sí sembla funcionar bé són els creuers. Molts americans trien aquesta modalitat de viatge perquè els permet visitar ràpidament diverses parts de l’illa o el Carib, estalviant-se així la falta d’habitacions d’hotel a la capital. Al contrari que amb els avions, la setmana passada, diverses companyies de creuers van anunciar noves rutes amb escala a Cuba. A les autoritats cubanes els interessa aquest tipus de turistes perquè permeten incrementar la presència de visitants mentre s’afanyen a construir nous hotels.

El desgel avança però oficialment no hi ha turistes nord-americans a l'illa perquè els Estats Units només permeten la visita en 12 categories, com tenir família a Cuba, intercanvi cultural, etc. La Beth, ja jubilada, explica que la seva visita forma part del viatge anual que organitza el seu germà amb els parents. Ja han visitat altres parts de Cuba al ritme frenètic d’un 'tour' contractat abans d’arribar que l’obliga a acomiadar-se ràpidament sense acabar l’entrevista.

El Don i l’Elizabeth són de Pennsilvània però van arribar a Cuba des de Key West (el punt dels EUA més proper a Cuba) navegant en el seu veler, amb un oncle i la seva dona. Malgrat que asseguren que els motius per triar Cuba han sigut “ veure el país abans que canviï. Abans que s’americanitzi i hi hagi un McDonalds”, tampoc semblen massa interessats en com viuen els cubans ni en el sistema comunista de l’illa.

Ben al contrari de l’altre gran perfil de visitants nord-americans, els joves. Aquest col·lectiu s’assembla molt al de joves europeus que vénen a Cuba en busca d’una mena de “ turisme ideològic” i mostren un gran interès en conèixer el dia a dia de la població parlant i relacionant-se amb els cubans.

Experiència amb la Cuba real

També es caracteritzen per no allotjar-se en hotels i per planificar molt poc el viatge i valorar de forma més positiva l’experiència al país. “Es parla dels cotxes antics però el que més ens ha agradat és la gent. És molt fàcil parlar amb tothom”, expliquen el Jonathan i el Daniel, dos joves de Califòrnia que van arribar a Cuba només amb la reserva de la primera nit.

Com els europeus, molts americans volen viatjar a Cuba “abans del canvi”, però no se’n adonen que ells ja són producte d’aquest canvi que ja ha modificat la realitat de cubans. De moment, només el Canadà –que ha baixat lleugerament—supera als Estats Units en nombre de visitants. “Però saps perquè veníem tant? Perquè era el lloc més difícil on trobar americans”, sentencia Arthur, un turista provinent d’una ciutat propera a Vancouver.