Una dona ferida i quatre detinguts en una operació antiterrorista a Londres

Una dona d’aproximadament uns vint anys va resultar ferida de bala per la policia, i quatre persones més, dos homes i dues dones, van ser detingudes ahir al vespre, al nord-oest de Londres, en el transcurs d’una acció policial. La condició de la dona és greu però estable i roman hospitalitzada. Fins a cinc trets es poden sentir en un vídeo que va ser penjat a les xarxes socials per Kieran McKenna. L'operatiu de seguretat va tenir lloc al voltant de les 19.00, hora local. Els quatre detinguts ho van ser sota la sospita de possible preparació, instigació i comissió d’un acte terrorista. Dos tenen 20 anys, un 16 i l'altra, 43.

Harlesden Road, a la zona de Willesden, al nord-est de Londres, va ser l’escenari de l’operatiu, que va tenir lloc unes sis hores després que un altre home, de 27 anys, i que estava sent investigat per la divisió d’intel·ligència de Scotland Yard, fos arrestat a les rodalies del Parlament de Westminister en possessió de dos ganivets de grans dimensions. L’home no va oposar resistència i no hi ha va haver cap ferit. El tràfic, però, es va tallar parcialment a l’avinguda de Whitehall, a la cruïlla amb Parliament Street.

El sospitós arrestat al voltant de les Cases dels Comuns, amb residència a Londres i amb passaport britànic, però nascut fora del Regne Unit, havia estat denunciat per membres de la pròpia comunitat musulmana, que hi haurien observat símptomes de radicalizació. Totes dues operacions antiterroristes dutes a terme ahir han tingut lloc un mes i escaig després que hi hagués un atac terrorista al pont de Westminster i al Parlament, que va acabar amb la vida de cinc persones, inclosa la d'un oficial de policia que hi feia guàrdia a les portes.

La policia ha assegurat que no hi ha relació directa entre els dos incidents d'ahir.