Un nou cop judicial a Trump protegeix les ‘ciutats santuari’

El govern de Donald Trump va patir dimarts un nou cop judicial, el tercer, contra una de les seves ordres executives. Un jutge de San Francisco (Califòrnia) va bloquejar el seu decret que tenia com a objectiu bloquejar els fons a les anomenades ciutats santuari -que són les que es neguen a col·laborar amb les autoritats federals per deportar immigrants-. El president nord-americà va criticar durament la decisió en un dels seus tuits matinals i va assegurar que portarà el cas fins al Tribunal Suprem si és necessari.

Trump va expressar un cop més la seva frustració amb els bloquejos judicials a la xarxa social Twitter. “Primer el [Tribunal del] Novè Circuit es pronuncia en contra del veto [migratori] i ara ens torna a colpejar amb les ciutats santuari. Tots dos dictàmens són ridículs. Ens veiem al Suprem”, va escriure. En realitat, aquest tribunal d’apel·lacions californià encara no s’ha pronunciat sobre la decisió del jutge de San Francisco. Però ho podria fer si el departament de Justícia decideix recórrer la sentència. El Tribunal del Novè Circuit és la instància immediatament inferior al Suprem de Califòrnia i ja va sentenciar en contra d’un altre decret de Trump que pretenia prohibir l’entrada als Estats Units a immigrants de sis països de majoria musulmana i refugiats d’arreu del món.

Tant el decret sobre les ciutats santuari com els seus dos vetos migratori queden, doncs, suspesos fins que la justícia decideixi si són constitucionals. I les dues batalles podrien arribar fins al Tribunal Suprem, l’alta instància judicial del país.

Una mesura inconstitucional?

Els comtats de San Francisco i Santa Clara (on hi ha Silicon Valley) consideren inconstitucional l’amenaça del govern de Trump de retirar fons federals si no col·laboren amb les autoritats federals d’immigració. L’amenaça és en un dels primers decrets del president nord-americà per augmentar les deportacions d’immigrants sense papers.

Unes 34 ciutats, entre les quals Los Angeles, Chicago i Denver, es van sumar a la denúncia d’aquests dos comtats. El jutge de San Francisco, William Orrick, nomenat per l’expresident Barack Obama el 2012, ha suspès l’ordre executiva perquè considera -tal com van assegurar els demandants- que podria provocar “danys irreparables” als ens locals afectats. A més, considera que el decret viola la Constitució dels Estats Units perquè intenta “privar les jurisdiccions locals de fons assignats pel Congrés sense cap tipus d’avís ni oportunitat per ser escoltades”. “La Constitució confereix els poders de despesa al Congrés, no al president. L’ordre no pot posar noves condicions a la recepció de fons federals”, afegeix en la seva decisió judicial.

Tot i així, la seva sentència no considera la constitucionalitat de l’ordre sinó que preveu possibles danys a aquestes ciutats. I l’última paraula, com en els vetos migratoris, la podria tenir el Suprem.

La Casa Blanca, a través d’un comunicat, va atacar la decisió del jutge i la va titllar d’“atroç”. “Les ciutats santuari com San Francisco impedeixen a les seves presons lliurar estrangers criminals a les autoritats federals perquè siguin deportats”, va assegurar.

Trump, que dissabte arribarà als seus 100 dies de presidència, veu com la justícia torna a frenar un dels seus decrets, el tercer. El president nord-americà no ha aconseguit encara cap èxit legislatiu important i ha utilitzat el seu poder executiu per tirar endavant la seva agenda. Quan era ciutadà i després candidat va censurar en múltiples ocasions el seu antecessor, Barack Obama, per “abusar” d’aquest poder.