La justícia francesa posa el cas Fillon en mans dels tribunals

L'escàndol pels sous ficticis de la seva dona segueix embrutant la campanya electoral de François Fillon, candidat conservador a la presidència francesa. La fiscalia de França ha anunciat aquest divendres que ha posat el cas en mans d'un jutge instructor perquè creu que hi ha prou indicis que demostren que es va cometre un delicte, amb càrrecs per desviament de fons públics, tràfic d'influències, ocultació d'activitats i absència en les obligacions de declarar ingressos reals i patrimoni -requeriment obligat per a tot els parlamentaris i alts càrrecs.

Ara, el jutge haurà de decidir si l'imputa o no. El cas Fillon va esclatar arran d'una notícia del setmanari satíric 'Le Canard Enchainé', que revelava que Penelope Fillon havia estat cobrant un sou públic com a assistent parlamentària quan el seu marit era diputat, una feina fictícia que mai va realitzar. L'exprimer ministra francés també hauria contractat com a suposats assistents dos dels seus fills.

La fiscalia va obrir una investigació el 25 de gener i assegura que des de llavors no ha trobat cap prova que demostri que Penelope Fillon va treballar com a assessora del seu marit.

No dimitirà

En un primer moment, quan la informació va sortir a la llum, tot i que negant les acusacions, Fillon va dir que renunciaria a la seva candidatura a les presidencials si era imputat però la setmana passada va rectificar, assegurant que no dimitiria i que esperava que el jutgessin les urnes. L'escàndol ha provocat divisió dins la dreta i molts conservadors han demanat la seva dimissió en vista de la davallada a les enquestes.

Amb la decisió de la fiscalia de judicialitzar el cas, el candidat de la dreta rep un nou cop electoral que segurament ensorrarà encara més les seves probabilitats d'arribar a l'Elisi. Després de guanyar les primàries -derrotant, entre d'altres a Nicolas Sarkozy- Fillon es va erigir com el gran favorit, l'únic capaç de fer front a la candidata de la ultradreta Marine Le Pen. Ara, les enquestes el situen a la tercera posició, deixant-lo fóra de la segona volta. Ocupa la seva posició en intenció de vot el candidat independent i de centre Emmuanuel Macron, exministre de François Hollande.

Els advocats de Fillon va llançar un comunicat ahir en què es mostraven convençuts que l'acabarien declarant innocent i en què criticaven el procés legal contra el seu client, assegurant que les filtracions als mitjans francesos dels detalls de la investigació eren inacceptables. 'Le Parisien' va publicar ahir a primera hora de la tarda la notícia de la judicialització del cas, molt abans que ho anunciés la fiscalia.

Per l'equip legal del candidat conservador, l'esquerra francesa està al darrera de totes les acusacions.