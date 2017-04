Le Pen s'apropia de la classe obrera

La ultradretana Marine Le Pen ha donat aquest dimecres un cop d'efecte ala campanya electoral francesa en visitar per sorpresa els obrers que fan vaga al costat d'una fàbrica de Whirlpool a Amiens, ciutat natal d' Emmanuel Macron, mentre el candidat liberal es trobava reunit amb els sindicats a la Cambra de Comerç.

Le Pen parteix per darrere de Macron als sondejos de cara a la segona volta del 7 de maig i busca ampliar la seva base electoral, renunciant fins i tot a aparèixer sota les sigles del Front Nacional, formació marcada per la xenofòbia i l'extrema dreta. Alhora que Le Pen rebia un bany de masses a l'exterior de la planta -que la matriu nord-americana té previst deslocalitzar a Polònia-, Macron es reunia amb el comitè intersindical a porta tancada, després d'haver rebutjat en un primer moment visitar els piquets, encara que finalment ho farà aquest dimecres.

540x306 Un sindicalista intenta fer lloc per al pas de la comitiva de Macron. / PASQUAL ROSSIGNOL / REUTERS Un sindicalista intenta fer lloc per al pas de la comitiva de Macron. / PASQUAL ROSSIGNOL / REUTERS

La maniobra de la ultradretana ha posat en dificultats el candidat socioliberal, que ha hagut de comparèixer després de la reunió davant la premsa per rebaixar el cop d'efecte. "Que Macron vingui aquí, no per reunir-se amb els vaguistes sinó a no sé quina sala de la Cambra de Comerç, per reunir-se amb dues o tres persones, és un demostració tal de menyspreu que he decidit sortir del meu consell estratègic [a París] per venir a Amiens ", ha declarat Le Pen, mentre atenia les peticions de fer-se fotografies amb els treballadors.

La candidata ha acusat Macron de ser el candidat de la "desregulació" i ha dit que amb les seves polítiques "milions de francesos perdran els seus llocs de treball", entre els crits de "Marine presidenta!" que llançaven els seus admiradors.

540x306 Le Pen somriu en fer-se una foto amb un dels treballadors en vaga de Whirpool. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE Le Pen somriu en fer-se una foto amb un dels treballadors en vaga de Whirpool. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Després d'acabar la reunió amb els representants sindicals, Macron ha criticat la "utilització política" d'un conflicte social per part de la seva rival. Per al socioliberal, Le Pen "no ha entès com funciona el país", ja que, a diferència d'ella, ell primer es reuneix amb els representants dels treballadors i més tard ho farà amb els mateixos obrers, que es manifesten des de fa setmanes a l'exterior de la fàbrica.

Després de destacar que els sindicats han tingut una actitud "exemplar", l'exministre d'Economia de François Hollande ha justificat la seva reunió a porta tancada per poder "discutir la situació amb detalls confidencials. "El projecte de Le Pen no arregla res de la situació de Whirlpool. ¿La sortida de la Unió Europea? Si ella és escollida, aquesta fabrica tancarà, com moltes altres a França", ha considerat el candidat.

Whirlpool va anunciar el gener passat que preveu deslocalitzar les activitats de la seva planta a Amiens, que dóna feina a 295 treballadors, per dur-les a Polònia.