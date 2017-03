Merkel demana a Egipte i Tuníssia que frenin la migració cap a Europa

Angela Merkel torna a estar de gira per intentar parar la migració irregular. La cancellera visita Egipte i Tunísia amb el mateix missatge que a l'octubre va trepitjar l'Àfrica subsahariana: reclamar col·laboració als països d'origen per exercir un control més gran de les seves fronteres i més coordinació en la lluita contra el terrorisme. Tots dos països són la porta d'entrada per accedir a Líbia, el port des d'on s'embarquen els immigrants cap a Europa, i el temor de Merkel és que les màfies busquin noves rutes "a través del territori egipci".

A Merkel el calendari i les enquestes electorals l'obliguen a jugar fort la carta migratòria i buscar aliances amb estats denunciats per organitzacions no governamentals de vulneració de drets humans. L'extrema dreta d' Alternativa per Alemanya surt amb un fort suport popular per als comicis del proper setemebre i basa el seu èxit en un atac contra la política de portes obertes pràcticada per Berlín i que ha permès des del 2015 l 'entrada d'un milió d'estrangers.

A preguntes dels periodistes sobre si Egipte podria signar un acord amb la Unió Europea a l'estil del de Turquia, el president egipci, Abdelfatah al-Sisi, ha sortit al pas rebutjant la possibilitat. "No hi ha camps de refugiats ja que els cinc milions de migrants que estan al país viuen entre els egipcis", ha assegurat.

Merkel ha decidit obviar les acusacions d'autoritarisme i violacions de drets humans del govern d'Al-Sisi però el dirigent egipci ha subratllat davant de la premsa europea "les condicions específiques" d'Egipte, amb "centenars de persones que han perdut la vida en atemptats terroristes".