Donald Trump: una investidura amb boicot

Fa dies que Washington es prepara per donar la benvinguda a Donald Trump com el 45 president dels Estats Units. La capital nord-americana és una ciutat presa per 30.000 policies i amb carreres tallats per preservar al màxim la seguretat de la comitiva presidencial i el gairebé milió de ciutadans que s'espera que s'apropin al Capitoli, desafiant les temperatures hivernals i previsió de pluja.

La cerimònia d'investidura començarà divendres al migdia, a les 6 de la tarda [de Catalunya], i, a diferència de la que va protagonitzar Barack Obama el 20 de gener del 2009, aquest cop l'equip del president electe ha tingut més d'un mal de cap per omplir el programa oficial. Boicot de membres del Partit Demòcrates però també d'artistes que, contràriament al que va passar fa vuit anys, s'han negat a actuar en aquesta cerimònia. De fet, Trump s'estrenarà com a l' inquilí més qüestionat per la ciutadania, ja que té l'índex més baix de popularitat, res a veure amb l'Obamania que va inundar els EUA i el món.

540x306 L'edifici del Capitoli es prepara per a la cerimònia d'estrena de l'era Trump. / SHANNON STAPLETON / REUTERS L'edifici del Capitoli es prepara per a la cerimònia d'estrena de l'era Trump. / SHANNON STAPLETON / REUTERS

La cerimònia

Tradicionalment, la cerimònia de presa de possessió dels presidents dels EUA es fa el 20 de gener de cada quatre anys. És una data fixa, consagrada a la Constitució, tot i que en alguna ocasió no s'ha pogut complir per diversos motius.

Els actes oficials comencen divendres 20 cap al migdia de Washington. Donald Trump i el seu vicepresident, Mike Pence, arribaran al Capitoli cap a les 5.30 hores (els horaris es refereixen a partir d'ara als de Catalunya). Allà el president jurarà lleialtat a la Constitució que li oferirà el president del Tribunal Suprem, John G. Roberts. Trump farà servir dues Bíblies amb un alt valor: la seva personal que li havia regalat la seva mare i la que va utilitzar Abraham Lincoln.

Aquesta és la fórmula de jurament: "Juro solemnement ( o afirmo ) que exercirà fidelment el càrrec de president dels Estats Units, en el màxim de la meva capacitat , per preservar , protegir i defensar la Constitució dels Estats Units"

Boicot i absències

Des del Capitol, Trump farà el seu primer discurs, ja amb la samarreta de president. Es preveu que poc menys d'un milió de persones assistiran a la cerimònia, marcada més per les absències. L'entusiasme per la presidència de Trump és evident: a la presa de possessió d'Obama es calcula que hi va haver uns dos milions de ciutadans escoltant les seves primeres paraules.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de gener de 2017

L'equip de Trump ha hagut de fer mans i mànigues per omplir els noms dels artistes que assistiran. Molts músics han fet públic la seva negativa a participar-hi, en desacord amb les declaracions homòfobes, xenòfobes i misògines de Trump. També mig centenar de representants del Partit Demòcrata han anunciat que no hi aniran, en un acte inusual però no inèdit perquè a Richard Nixon li van fallar una vuitantena de diputats progressistes.

Finalment, l'actuació estrella de la cerimònia, la cantada de l'himne nacional anirà a càrrec de Jackie Evancho, una noia de tan sols 16 anys guanyadora del concurs 'America's Got Talent'.

Amb ella compartiran escenari artistes poc coneguts fora de les fronteres nord-americanes: Sam Moore, The Rockettes, The Mourmon Tabernacle Choice, Toby Keith, John Voight o The Piano Guys són alguns dels noms dels que no s'han volgut prendre l'històric dia.

540x306 Tanques protegeixen l'entrada de l'Hotel Trump de Washington, propietat del futur president. / SHANNON STAPLET / REUTERS Tanques protegeixen l'entrada de l'Hotel Trump de Washington, propietat del futur president. / SHANNON STAPLET / REUTERS

Trump no sembla haver-se ofès pels que han refusat la seva invitació i, en el seu estil més pur, d'atacar: "L'anomenada llista "A" de celebritats estan esperant entrades per a la inauguració, però mira què van fer per Hillary, RES. Jo vull LA GENT!", va escriure al seu Twitter de capçalera el 23 de desembre.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de desembre de 2016

La llista "A" han estat, que se sàpiga i entre d'altres: Moby, Elton John, Jennifer Lawrecen, George Clooney o el raper R. Kelly.

En canvi sí que hi assistiran els presidents Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton i Barack Obama, que ha evitat respondre a les maneres poc ortodoxes que Trump ha demostrat ja no en campanya sinó en els mesos de transició. Dels expresidents vius, George Bush pare serà l'únic absent però, tot i que com el seu fill no va donar suport a Trump, la seva absència es deu a motius de salut. El veterà polític, de 92 anys, es troba ingressat en una unitat de cures intensives d'un hospital de Texas. Prèviament havia enviat una carta personal al president electe disculpant la seva absència i assegurant que seguir una cerimònia a l'exterior amb temperatures molt fredes l'enviaria directament a "la tomba".

540x306 Un tècnic del Museu Grevin de París pentina el ninot de cera de Conald Trump. / PHILIPPE WOJAZER / REUTERS Un tècnic del Museu Grevin de París pentina el ninot de cera de Conald Trump. / PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

Desfilada i balls

Posteriorment, Trump i Pence participaran a la desfilada per l'avinguda Pensilvània i a la matinada de dissabte s'obriran dos balls de gal·la, on s'espera que el president i la seva dona Melania participin activament.

Pregària nacional

Els actes oficials continuaran dissabte. A partir de les quatre de la tarda (hora catalana) Trump assistirà a la pregària nacional de la Catedral de Washington. El servei religiós marca el final de l'agenda oficial.