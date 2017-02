Trump anul·la la directiva d'Obama que permetia als transsexuals escollir lavabo a les escoles públiques

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anul·lat aquest dimecres la directiva proclamada pel seu antecessor, Barack Obama, perquè les escoles públiques del país permetessin als alumnes transsexuals utilitzar els lavabos i els vestidors que preferissin en funció del gènere amb el qual s'identifiquin.

Obama protegirà els transsexuals als centres escolarsEl fiscal general, Jeff Sessions, ha anunciat en un comunicat que el govern de Trump ha decidit suspendre la mesura perquè produïa massa confusió a nivell local i no incloïa "una anàlisi legal suficient" sobre com aquesta iniciativa és coherent amb els poders que la Constitució atorga a l'executiu.

D'aquesta manera, Trump s'ha posicionat al costat dels estats governats per republicans que asseguraven que Obama es va excedir en el seu poder el maig de l'any passat en proclamar una norma que, tot i que no tenia rang de llei, amenaçava amb prendre fons federals a les escoles que no permetessin als alumnes utilitzar els lavabos que volguessin.

En el seu comunicat, Sessions assenyala que ara el Congrés, els parlaments estatals i els governs locals "estan en condicions d'adoptar polítiques o lleis apropiades que abordin aquesta qüestió".

Sense la norma d'Obama, ara els ens locals tindran llibertat per proclamar les seves pròpies lleis i determinar si els estudiants poden o no usar els lavabos que desitgin d'acord amb el gènere amb el qual s'identifiquin, en comptes de en consonància amb el sexe que consta al seu certificat de naixement.

En el seu comunicat, Sessions assegura que el Departament de Justícia "manté el seu compromís" de protegir de la discriminació, la intimidació i l'assetjament "tots els estudiants", inclosos els que pertanyen a la comunitat lèsbica, gai, bisexual i transsexual (LGBT).

El canvi en la posició del govern no tindrà un impacte immediat, ja que la mesura d'Obama va ser bloquejada l'agost passat pel jutge federal de Texas Reed O'Connor a petició de 13 estats.

No obstant això, el gir adoptat per Trump impactarà en els litigis que estan sense resoldre i que inclouen un cas que tenia previst atendre el Tribunal Suprem el març.

Aquest cas se centra en la figura de Gavin Grimm, un jove de Virgínia que s'identifica com a home i que va ser obligat per la seva escola a utilitzar els lavabos per a dones.

El departament de Justícia va notificar ahir al Tribunal Suprem el canvi en la seva política per als estudiants transsexuals, el que podria fer que la màxima cort decidís anul·lar l'audiència prevista per al març i tornar el cas de Grimm a corts inferiors.