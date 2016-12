És el guardaespatlles? No, és l'assassí: nou vídeo del crim de l'ambaixador rus a Turquia

Què hi fa un home amb americana i corbata fosques i camisa blanca voltant per darrere d'un ambaixador mentre el diplomàtic parla en un acte públic? És més: qui pot ser aquest paio amb un llenguatge corporal que fa pensar tothom en un guardaespatlles dels que es veuen a les pel·lícules? És l'encarregat de la seguretat de l'ambaixador? Doncs no, és el seu assassí.

Això és el que revela un nou vídeo de l'assassinat d'Andrei Karlov, fins dilluns ambaixador de Rússia a Turquia, que va morir a trets durant la inauguració d'una exposició de fotografia a Ankara. L'home que va resultar ser l'homicida rondava per la sala amb total seguretat i sense que ningú li preguntés què feia allà. De tant en tant es tocava l'interior de l'americana, que ara se sap que era el lloc on amagava l'arma. Després d'unes passes que semblen erràtiques i de fer veure que es mira un parell de les obres exposades, de sobte treu la pistola i dispara l'ambaixador per l'esquena.

[El vídeo conté imatges explícites que poden ferir la vostra sensibilitat.]