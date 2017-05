Xesco Reverter i Geni Lozano, nous corresponsals a Washington de TV3 i Catalunya Ràdio

Xesco Reverter serà el nou corresponsal de TV3 a Washington, i Geni Lozano la de Catalunya Ràdio. Tots dos han estat escollits per rellevar, respectivament, Raquel Sans i Cèlia Cernadas després de superar un procés de selecció intern. De moment, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no ha precisat quan s'estrenaran en aquesta nova feina.

Reverter, nascut a Barcelona el 1978, és llicenciat en periodisme per la Universitat Ramon Llull i màster en Relacions Internacionals. Va ser corresponsal de TV3 a Londres entre el 2004 i el 2007, i també ha fet d' enviat especial de la cadena pública als Estats Units i a diversos països d'Europa, l'Àfrica, el Pròxim Orient. Des del 2010 és cap de la secció d'Internacional de TV3, una feina que compagina des del 2013 amb l'edició i presentació de 'Món 324', l'espai setmanal sobre actualitat internacional del 3/24.

El periodista substituirà Raquel Sans, que ha estat la corresponsal de TV3 a Washington des del gener del 2014 i que, tal com va avançar l'ARA aquesta setmana, a partir del setembre presentarà el 'Telenotícies migdia' al costat de Carles Prats. Ho farà en substitució d' Ariadna Oltra, que properament s'agafarà la baixa de maternitat però que, un cop superat aquest període, ja no tornarà a l'informatiu, sinó que se li buscarà una nova ubicació.

Per la seva banda, Lozano, que va néixer el 1976 a Barcelona, és llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma i diplomada en Cinematografia per l'escola Bande à part. Des del 2004 treballa com a redactora dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, i entre el 2007 i el 2010 va ser la corresponsal de l'emissora al Pròxim Orient. Del 2010 al 2012 va ser la coordinadora d''El cafè de la República', posteriorment es va incorporar a 'El matí de Catalunya Ràdio' amb Mònica Terribas i actualment és la responsable de la informació de cinema de la ràdio pública. Lozano ocuparà ara una corresponsalia que està en mans de Cèlia Cernadas des del febrer del 2015.