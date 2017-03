Arquitectura per a tot el món des d’Olot

El dissenyador Miguel Milá deia a l’ARA l’altre dia que en un restaurant el més important és el confort. Això és el que vaig sentir la primera vegada que vaig entrar a Les Cols, a Olot. La llarga taula de la sala, meitat de pagès, meitat nau espacial camí de Mart, i la decoració, il·luminació natural i distribució de les altres taules, des d’on es podia veure el caminar suficient de les gallines, ja anticipaven l’esplèndida experiència culinària que vindria a continuació. La cuinera Fina Pladevall em va presentar els arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, que ahir van guanyar el premi Pritzker. Parlaven de la necessitat de mantenir la personalitat creativa per radical que fos, i explicaven en veu baixa com des d’Olot treballaven per a tot el món. Ara el món els ha reconegut amb el guardó més important per als arquitectes. Moltes felicitats a tots tres i a Olot!