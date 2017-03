Tornar a barrejar corrupció i procés

MENTRE ESPEREM les explicacions de Mas arran de les declaracions davant el jutge de Fèlix Millet sobre el pagament de comissions a CDC, cauran sobre el projecte d’independència de Catalunya totes les desqualificacions. Un enorme megàfon es passeja aquests dies per terra, mar i Twitter ajuntant el 3% al procés per desacreditar-lo. No crec que hi hagi ningú dels que s’han manifestat vigorosament i pacíficament aquests anys a qui no repugni la brutícia que està emergint. És més, qui crida per un país nou vol també un país net de corrupció. Després de la confessió de Pujol sobre els diners a Andorra no declarats, molts a Madrid (i a Barcelona) es van fregar les mans en considerar que, mort políticament Pujol, la gent s’arronsaria. Són molt lliures de tornar-se a equivocar, però seria més intel·ligent entendre que la reclamació és aquí per quedar-s’hi.