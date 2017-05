Urnes i gintònics

“El PP va gastar més de sis mil euros en gintònics, puros i xiclets”, llegeixo. Va ser a València, durant els anys 2009, 2010, 2011 i 2012. Jo diria que els xiclets devien ser de menta, per allò d’evitar el mal alè quan tornaven al ple o a la llar conjugal després d’un dia tan agitat. No puc fer més que aplaudir-los a ells, per campions, i convidar-vos a vosaltres a una reflexió col·lectiva, per lúsers.

El PP és el partit que governa Espanya i el que, ahir, a través de la fiscalia, va querellar-se contra Meritxell Borràs per haver licitat, amb els diners de la Generalitat catalana, la compra d’urnes. Urnes! Urnes... Per la licitació de la compra d’urnes (urnes, eh?) acusa la Borràs de prevaricació, malversació i desobediència. Però en canvi no veu malament comprar, amb els diners de la Generalitat Valenciana, uns gintònics, uns purets i uns xiclets (presumptament de menta). Per tant, amics, jo diria que el que podem fer, demà mateix, és abandonar la idea de les urnes i abraçar la idea dels gintònics, els purets i els xiclets. El primer que farem serà comprar copes baló, de les que estan de moda ara per preparar el beuratge en qüestió. Són força grosses (perquè a part del líquid han de contenir la fulla de menta, el tomàquet, els grans de pebre, el bastonet de canyella, la llimona, els glaçons de cítrics, l’oliva caramel·litzada i el julivert). Farem veure que són per fer uns gintònics entre tots els inhabilitats de la Generalitat, però en realitat ens serviran per fer d’urnes. A Casa Viva les tenen per 2,95 euros, però jo diria que els de l’aclamada casa Riedel ens les farien especialment per a l’ocasió a preu especial. Per impedir ser localitzats per la policia ens posarem a fumar els puros (que també haurem comprat) a la porta dels col·legis fins a crear una boira espessa. En una copa de gintònic ens hi caben unes quantes paperetes. Per segellar-les farem servir els xiclets prèviament mastegats per voluntaris.