1/1: Estem sota zero

QUAN LLEGEIXO en alguns mitjans, com a titular de l’última enquesta del CEO, “ Los independentistes pierden la mayoría absoluta”, m’imagino la resposta d’alguns dels seus lectors: “ Ah, ¿pero la tenían?” Vull dir que bona part de l’opinió publicada espanyola ha explicat amb més claredat i èmfasi una enquesta en què les forces independentistes podrien quedar un escó per sota de la majoria absoluta que no pas les eleccions que van atorgar-los aquesta majoria. Això que ara que es pot perdre sembla tan important, en el moment en què es va obtenir els va semblar secundari, anecdòtic, perquè es tractava de comptar vots i no pas escons. Passa amb altres coses. Alguns porten tant temps dient que això de l’independentisme va de baixa, que el suflé es desinfla, que una de dues: o a hores d’ara ja no queda ningú o el punt de sortida havia d’estar molt amunt, si després de tanta pèrdua encara queda alguna cosa. O quan diuen que el procés ha fet marxar de Catalunya tantíssimes empreses, acabes pensant o que ja no en queda cap o que n’hi havia d’haver moltes. Si mai has explicat als teus lectors el volum veritable de l’independentisme, si ho pintaves com la follia de quatre, ¿com els pots encomanar ara la teva alegria pel seu suposat encongiment?