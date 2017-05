L’euskera, ideal per fer humor

És habitual que El hormiguero utilitzi els idiomes per fer humor, sempre que no sigui el castellà, que és l’únic que sembla útil i raonable per comunicar-se. També ho és que totes les nacionalitats que no siguin l’espanyola tinguin elements còmics per explotar. Dijous Jessica Chastain visitava el programa de Pablo Motos. Com que l’actriu podria tenir avantpassats bascos van decidir que entrés al plató un guionista basc per donar unes quantes lliçons a l’actriu. Les formigues de pelfa, Trancas y Barrancas, s’enfotien de la idea amb ironia: “ ¡Aprender vasco te abre muchas puertas! ” Un clàssic: els idiomes només tenen sentit si són útils en un currículum professional. Primer van fer broma amb el cognom del guionista perquè era llarguíssim, i l’hi van fer repetir moltes vegades perquè observéssim fascinats l’exotisme singular d’aquella parla tan estranya.

A continuació, el guionista es va mostrar disposat a traduir a l’euskera el nom de les pel·lícules que havia protagonitzat Chastain. Ella havia de fer l’esforç de repetir la complicada fonètica.

La noche más oscura era Gau ilulena. Els va fer molta gràcia, tant a les formigues com al presentador. Amb tot, van lamentar que tampoc era gaire difícil de pronunciar. Chastain ho va fer amb facilitat, així que van decidir extremar el nivell de la prova. Interestelar era Izarren artean. Aquesta ja li va costar més, així que el públic del plató la va aplaudir amb fervor després de la proesa idiomàtica. El caso Sloane es va convertir en Sloane gertakizuna. A l’equip del programa aquesta paraula ja li va semblar impossible de repetir, però l’actriu la va clavar. Impressionats, aplaudien el do per als idiomes de la convidada.

El que van fer dijous amb l’euskera ho han fet altres vegades amb el xinès, l’alemany, el japonès i qualsevol altre idioma que els sembli estrany. És l’ espanyocentrisme retrògrad que s’entén a ell mateix com a paradigma de la lògica i la normalitat. La resta són costums i característiques difícils i capricioses. I, sobretot, còmiques. És l’estultícia egocèntrica que converteix la plurinacionalitat i la multiculturalitat en un acudit, en una excentricitat absurda.

La ignorància de Bigote Arrocet

La isquèmia cerebral de María Teresa Campos ha catapultat l’atenció mediàtica sobre les seves filles, que han acaparat totes les edicions del Sálvame donant detalls sobre les xacres de la matriarca del clan. Després del reality de Las Campos,aquest era el capítol que faltava. Amb l’afegit al·legòric que el company sentimental de María Teresa, l’atrotinat Bigote Arrocet, està d’aventures a Supervivientes. Terelu ha demanat que no informin el senyor Arrocet del daltabaix i que el deixin concursar en pau a l’altra punta de món. Sembla que aquests concursos també serveixen, a nivell particular, per deslliurar-se dels intrusos familiars.