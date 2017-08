17/8: Noms de carrers

SABADELL s’està plantejant els noms dels carrers i subratlla que hi són molt abundants els noms de grans escriptors espanyols. Vostè trauria el nom de Machado, de Quevedo o de Cervantes d’un carrer? Jo no. I no crec que ni en aquest cas ni en cap altre els mèrits culturals hagin de ser negats en nom de cap criteri ideològic o moral. Quevedo va escriure uns terribles pamflets contra els catalans i contra els jueus, però és un escriptor de primera fila. I en aquest sentit, són nostres, de tots, més enllà de les discrepàncies. Però un cop dit això, seria ingenu negar que l’acumulació d’autors espanyols en els noms dels carrers durant el franquisme responia més a un criteri polític que no pas cultural: aquesta és la vostra cultura, aquest és el vostre marc de referència, aquest és el món on pertanyeu. No crec que hi hagués, en aquella època, un carrer Shakespeare o Dante o Molière. A Terrassa -i no vull fer competicions amb Sabadell!- jo vivia al carrer Volta, que fa cantonada amb Arquimedes i amb Galileu. Algú va pensar que era una bona idea posar als carrers cèntrics noms de savis, fossin d’on fossin. Altres van pensar que calia posar noms de grans autors, però tots de la mateixa llengua i de la mateixa nació. No és ben bé igual.