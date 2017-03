30/03: Lampedusa i Auschwitz

EL METGE de l’illa de Lampedusa Pietro Bartolo presentava, magníficament, el llibre Llàgrimes de sal, on narra l’experiència de més de vint anys acollint els immigrants que hi arriben de qualsevol manera des de Líbia o havent de reconèixer els cadàvers dels ofegats. Dramàtic i colpidor. En un cert moment va dir que això era com els trens de la mort que anaven a Auschwitz i que això era pitjor que l’Holocaust. Quina necessitat tenia de muntar una competició de tragèdies? La frase és absurda: fins i tot si aquestes barques infames fossin com els trens de la mort, no és igual anar a Lampedusa que a Auschwitz. Ni Lampedusa és un camp d’extermini ni el doctor Bartolo és precisament el doctor Mengele (tot el contrari: és una bellíssima persona i un metge eficient i benefactor). La comparació era innecessària i improcedent, però estic convençut que ingènua, almenys en aquest cas. N’hi ha d’altres en què s’ha fet servir per rebaixar la tragèdia d’Auschwitz, sigui des d’un extrem -per negacionisme- o sigui des de l’altre -perquè creuen que la tragèdia de l’Holocaust està sobrevalorada per europea, occidental i jueva-. No calen comparacions per adonar-se que Lampedusa és una tragèdia terrible. No cal aigualir cap dolor per fer-ne més gran un altre.