25/04: Le Pen pot guanyar

APARENTMENT, els resultats de la primera volta de les presidencials franceses semblen donar tot l’avantatge a Macron, el candidat centrista independent. No tan sols ha obtingut un nombre de vots lleugerament superior, sinó que de natural hauria d’atreure els electors de la resta de candidats, sobretot els de les esquerres. Com a molt, Le Pen podia aspirar a sumar una part de l’electorat de Fillon. I segurament tots els candidats caiguts a la primera volta demanaran amb més o menys resignació el vot per Macron a la segona. Però una cosa és el que diguin els candidats i els partits i una altra el que facin els electors. Ja des de la seva primera intervenció, Le Pen ha llançat l’ham per intentar incrementar els seus votants. D’una banda, mirant d’atreure el vot de la dreta que havia anat a Fillon a base de subratllar el nacionalisme francès i de recordar amb admiració De Gaulle. I de l’altra, sobretot procurant atreure votants de Mélenchon amb un discurs antisistema, contra la globalització “salvatge”, antieuropeista, en una retòrica compartida entre l’extrema dreta i l’extrema esquerra. ¿Que els votants de l’extrema esquerra mai farien presidenta Le Pen? Ja ho veurem. El seu pare va créixer menjant-se una part de l’electorat del Partit Comunista...