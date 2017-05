13/05: El PP i Franco

HI HA UN VELL PRINCIPI no escrit de les democràcies parlamentàries que diu que el partit del govern no s’absté mai en cap votació. L’oposició pot no tenir posició sobre un tema, i per tant abstenir-se. El govern ha de tenir posició sobre tots els temes. Per això és govern. Sobre què s’ha de fer i sobre què no s’ha de fer. Per això sorprèn que el PP s’abstingués en la votació sobre si s’haurien de treure les despulles de Franco del Valle de los Caídos. Com pot no tenir una posició clara davant d’una pregunta clara en un tema rellevant? Que les restes d’un dictador tinguin un lloc destacat en un monument destinat a glorificar la victòria d’un cop d’estat per tal d’instaurar un règim autoritari (i que encara avui fa la funció per a la qual va ser creat) és una raresa en democràcia. El PP pot creure, i seria significatiu, que aquesta raresa s’ha de mantenir. O pot creure que s’ha d’acabar. El que és difícil és que no cregui res. Que no tingui opinió. L’abstenció només s’explica per l’absoluta incomoditat del partit que s’absté. S’abstenen perquè no saben què dir. Potser el que voldrien dir no es pot dir. Potser el que haurien de dir no els surt de l’ànima. Abstenir-se és dir: per favor, no em faci aquesta pregunta, que em compromet.