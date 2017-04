18/04: El Parlament es reprova

LA REPROVACIÓ de Vicent Sanchis com a director de TV3 per part del Parlament em sembla un dels episodis més pintorescos de la nostra vida política dels últims temps. Què és el que reprova exactament el Parlament? Si és el mètode per nomenar director, s’està reprovant a ell mateix: el mètode surt de la llei de la Corporació aprovada pel Parlament i que el Parlament podria canviar, ja que troba l’actual tan dolenta, si hi hagués una majoria per fer-ne una de millor. Si no és el mètode, sinó la persona, estaríem davant d’un episodi de caça de bruixes, de persecució de la gent segons les seves idees impròpia d’una cultura democràtica. ¿Que Vicent Sanchis, amb una llarga trajectòria professional com a periodista, té una manera de pensar pròpia que ha expressat amb contundència? Només faltaria! El que seria inquietant és que algú portés tants anys fent de periodista i no sabéssim què pensa! Ben sovint, quan d’una persona amb tribuna pública no sabem què pensa és perquè no pensa res o perquè ho amaga tàcticament. Si el Parlament reprova el mètode, que el canviï. I si diu qui pot ser director d’alguna cosa i qui no en pot ser, segons quines siguin les seves idees, correctes o incorrectes, està reprovant la seva cultura democràtica.