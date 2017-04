22/04: “Aiutone al Real”

HI HA SITUACIONS, en la política i en el futbol, entre les quals sembla que hi hagi una simetria perfecta. Els uns i els altres, ben iguals. Quan el Barça va eliminar el París Saint-Germain, la premsa de Madrid va parlar d’ajudes arbitrals. Quan el Madrid ha eliminat el Bayern, la premsa de Barcelona ha parlat d’ajudes arbitrals. ¿Simetria perfecta? Aparentment sí. Però potser no tant. Després del partit del Barça amb el PSG, la premsa internacional (a diferència de la de Madrid) parlava d’una remuntada increïble. “ La più grande rimonta nella storia de la Champions”, titulava el Corriere. Després del partit del Madrid, la premsa internacional posava l’accent (com la de Barcelona) en la qüestió arbitral: “ Aiutone al Real”, titulava el mateix Corriere. De vegades, per automatisme, per una suposada neutralitat, ens agrada pensar les coses en termes simètrics: són iguals els uns que els altres. Però de vegades les situacions no són simètriques. I en els temes entre Catalunya i Espanya, el que trenca o el que pot trencar la simetria és precisament l’opinió pública de fora. Sense aquest arbitratge extern, tot és simètric: ells es queixen de nosaltres i nosaltres d’ells. Són els de fora els qui trenquen la simetria: no, no tot és igual.