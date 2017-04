28/04: Això va de veres

L’ACUMULACIÓ D’ARTILLERIA contra Lluís Llach significa un canvi de rasant en el combat dialèctic en contra del procés. Com si amb aquesta concentració de foc l’unionisme reconegués que això va de veres i plantegés la confrontació en el terreny essencial, des del punt de vista pràctic. Un objectiu, parcial, és afeblir la figura de Llach, d’un gran caràcter simbòlic. Però això no és nou. La novetat és que s’ha triat Llach per plantejar el gran tema de l’obediència dels funcionaris. Pensant en tots, però molt particularment en els Mossos. Entorn de la desconnexió, cadascuna de les parts ja ha explicat les seves raons. I cadascú en el moment de la veritat proclamarà, via Parlament, via tribunals o per la via que sigui, allò que consideri convenient. Però les situacions, en la pràctica, no s’arbitren a través de les proclamacions, sinó a través del control efectiu de la realitat. Tu pots sortir a un balcó i proclamar el que vulguis -una cosa o la seva contrària-, però allò només serà efectiu si la gent en fa cas. El tema no és qui mana, perquè tothom dirà que mana. El tema tampoc no és qui té el dret teòric a manar. El tema és a qui es fa cas. Els Mossos, els funcionaris i els ciutadans. Hem arribat al moll de l’os. I va de veres.