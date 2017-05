9/05: Atreure un terç dels francesos

EM VAIG EQUIVOCAR. Em temia que Le Pen podia rascar molts més vots antisistema que havien votat altres candidatures a la primera volta. No ha passat. El cinturó sanitari ha funcionat. Aquests vots han anat, en tot cas, a l’abstenció. Respirem. Però a Macron se li ha girat feina. Un terç dels votants francesos han triat Le Pen. No trenca el sostre de la ultradreta, però en consolida el gruix. Macron no pot fer com Rajoy: fer veure que sent ploure quan una part molt important de l’electorat manifesta clarament el seu malestar. Això no vol dir que ara s’hagi de disfressar de Le Pen per acontentar els votants de la ultradreta. Al contrari. Ha de fer -repeteixo, al revés del que fa Rajoy- la traducció a la democràcia del malestar d’aquest terç de francesos. La ultradreta fa servir el malestar contra la democràcia. Macron ha de fer servir la democràcia contra el malestar, atacant-ne les causes profundes. És la diferència, la gran diferència. Ha d’escoltar. No per anar al dictat, per entendre. Un titular que digués avui “Només un terç dels francesos van triar la ultradreta” seria un error com una casa. Hi sobra la paraula només. Són molts, a l’altra banda d’una ratlla. La feina és portar-los a la banda democràtica de la ratlla.