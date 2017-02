11/02: Banderes d’Europa

L’ESCRIPTOR ROMANÈS Mircea Cartarescu explicava aquesta setmana en una conferència al CCCB les manifestacions, en les quals va participar, que s’oposaven a un decret que despenalitzava la corrupció. Unes manifestacions que van arribar a reunir sis-centes mil persones la setmana passada i que han tombat aquesta mesura del Partit Socialdemòcrata (en part hereu de l’antic Partit Comunista). Cartarescu explicava que els manifestants anaven amb banderes romaneses i amb banderes europees. I afegia que si Catalunya arriba a ser independent -tal com ell desitja, va dir-, li aconsellava sobretot que no volgués sortir de la Unió Europea. Perquè Europa, per a ell, des de Romania, no és tan sols un espai econòmic o unes institucions. És sobretot un somni, un mite, que té a veure amb la cultura. Anar amb banderes europees a una manifestació és situar-se sota la protecció d’uns valors democràtics en els quals han somiat durant molt de temps els qui venen de dictadures. Un europeista, al contrari d’un euroescèptic, és algú que es proclama hereu d’un somni, d’una Europa, la que representa la democràcia i els drets de les persones. Per això els romanesos anaven amb banderes blaves. Perquè confien en la idea d’Europa. I ens diuen que hi confiem.