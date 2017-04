26/04: Banderes de Sant Jordi

LES FESTES no són neutres. Totes es basteixen al voltant d’alguns conceptes centrals, d’una personalitat específica. La festa de Sant Jordi és la del llibre, la lectura, la literatura, l’amor. I també (i això ha estat clau en el seu èxit) és una festa de la catalanitat, del catalanisme (independentista o no), de la defensa de la llengua i la cultura catalanes. Per això hi ha les banderes que hi ha. Certament, quan una festa triomfa i és forta (Nadal en seria un cas) s’hi acaben sumant altres conceptes i altres iconografies, que no són ben bé les originals, que hi tenen poc a veure, però que, com a mínim, no hi entren en contradicció. Per això em va sorprendre trobar per Sant Jordi algunes parades, envoltades de banderes espanyoles, d’organitzacions que tenen en el seu ideari i sovint en el seu programa el menysteniment i la marginalització de la llengua i la cultura catalanes. Com em sorprendria trobar en una festa del 12 d’Octubre unes banderes estelades (no en manifestacions contra la festa, sinó participant en la festa). Si no comparteixes el sentit d’una festa, pots quedar-te’n al marge o fins i tot manifestar-t’hi en contra. El que resulta contradictori és afegir-t’hi. El xiclet de Sant Jordi s’estira molt. Però no tant.