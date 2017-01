5/01: Cavalcada estelada

NO HO VEIG CLAR, això d’anar a la Cavalcada de Reis amb estelades (o, en general, amb banderes). Entenc que vivim uns temps excepcionals i que per al sobiranisme és positiu que els símbols de la seva reivindicació apareguin associats a esdeveniments festius, familiars, amables, com una demostració que es tracta d’una revolució tranquil·la. Entenc també que hi hagi un interès especial a mostrar aquests símbols en esdeveniments que seran vistos des de fora del país (com els partits de futbol de la Champions), per donar visibilitat internacional a aquesta reivindicació. Però em fa l’efecte que la Cavalcada de Reis és una altra cosa. I que marcar simbòlicament la Cavalcada de Reis és una apropiació com a mínim discutible, la faci qui la faci, i l’expressió d’un fenomen que com més anem cap a la normalitat (on encara no som) més haurem de defugir: la immersió en una mar de símbols en la qual tot està marcat i connotat. En temps de normalitat, les banderes al seu lloc i les justes, els himnes al seu lloc, i no crec que hàgim de posar (ni nosaltres ni ningú) banderes fins a la sopa. Certament, no estem encara en la normalitat, sinó en la conquesta de la normalitat. Però, de vegades, la normalitat es conquereix precisament exercint-la.