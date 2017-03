1/04: Com menys Brexit, millor

EL BREXIT és una mala notícia per a Europa (crec que també per a la Gran Bretanya). I quan t’arriba una mala notícia, com ho és que l’altre es vulgui separar quan tu no volies, hi ha dues actituds possibles: dramatitzar-ho o minimitzar-ho. Davant del Brexit, com en totes les separacions, hi ha una actitud calderoniana, barroca, dramàtica: ja que es vol separar, trenquem tots els llaços, a veure si se’n penedeix. Fem-li la vida tan difícil com puguem, encara que això ens compliqui també la nostra. Serà la posició espanyola. I també hi pot haver l’actitud contrària: intentar minimitzar-ne els efectes, mantenir els ponts oberts (no fos cas que algun dia volgués tornar), intentar que la vida sigui el millor possible per als uns i per als altres, encara que això signifiqui edulcorar la ruptura. Dramatitzar, amenaçar, endurir, pot ser una actitud estratègica d’inici a l’hora de negociar. Potser cal per evitar qualsevol efecte de contagi (i, a més, pot afavorir la independència d’Escòcia). Però una cosa és l’estratègia de negociació i una altra l’objectiu final que es vol assolir. I quan t’arriba una mala notícia, l’endemà del disgust i de la ràbia, el millor que pots fer és minimitzar-ne els efectes. Que hi hagi tan poc Brexit com sigui possible.