12/05: Contra el monolingüisme

HA PASSAT PER Barcelona l’escriptor kenià Ngugi wa Thiong’o, un dels millors defensors de la diversitat lingüística. Teòric, perquè té un discurs potent sobre la qüestió. Pràctic, perquè ha decidit escriure la seva obra literària en la llengua materna, el kikuiu. En totes les declaracions, aquest aliat en la defensa de les llengües minoritzades ha parlat del perill del monolingüisme. Curiosament, aquest ha estat el titular de moltes de les entrevistes que s’han publicat a Espanya. Digueu-me malpensat, però em temo que alguns ho han triat com a títol perquè ho consideren una crítica del projecte lingüístic del catalanisme. Alguns (sovint monolingües!) s’han cregut la seva pròpia propaganda i pensen que el projecte catalanista és instaurar un monolingüisme. Gran error. Monolingües i partidaris del monolingüisme només ho acaben sent els parlants de les llengües prou grans per creure que poden ser úniques, que només amb la seva llengua poden anar pel món. Els parlants del català, com els de totes les llengües prou petites per no tenir aquesta pretensió il·lusòria, sabem que el poliglotisme és el nostre aliat. Que no hi ha cap llengua que sigui suficient per anar pel món. Però que no n’hi ha cap de prescindible per entendre’l.