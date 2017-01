11/01: Cop a Rajoy

DIVERSES ENQUESTES publicades a Catalunya han deixat clar que al voltant del vuitanta per cent dels catalans volen un referèndum d’autodeterminació per a Catalunya. I d’aquest vuitanta per cent, són bastants més els que preferirien un referèndum pactat amb l’Estat que no pas un referèndum convocat de manera unilateral. Un mitjà digital recollia els resultats de l’enquesta i proposava com a titular: “Cop a Puigdemont. Més del 56 per cent dels catalans volen un referèndum pactat”. Home, no! “Cop a Puigdemont”, no. “Cop a Rajoy”. Posats a fer un titular interpretatiu, si els resultats de l’enquesta són un cop per a algú és per a Rajoy. I per al PP, per al PSOE, per a Ciutadans... És a dir, per a tots els qui no accepten un referèndum pactat. Puigdemont estaria encantat de la vida si el govern espanyol estigués disposat a pactar un referèndum tal com li demanen la majoria dels catalans. El resultat de les enquestes no és una bufetada als plans de Puigdemont, és una bufetada a les intencions de Rajoy. Hauria de preocupar a tots els qui diuen que mai no pactaran un referèndum. Que sàpiguen que ho fan contra el parer de la immensa majoria dels catalans. Si creiem que el que pensen els catalans té alguna mena de valor, el problema el té Rajoy.