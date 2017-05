24/05: Debat i votació

EN ELS PROCEDIMENTS democràtics, els temes es posen primer a debat -tan profund i llarg com calgui- i després es passen a votació. Com que el govern d’Espanya creu que la independència de Catalunya no es pot posar a votació, ha mirat de totes les maneres d’evitar el debat. La conferència del govern català a Madrid -cap representant del govern espanyol, representants de vint ambaixades- ha fet insostenible aquesta postura. Ha d’haver-hi debat i, per tant, votació. Llavors han recuperat del bagul la resposta al pla Ibarretxe: fem el debat al Congrés espanyol, on tenim guanyada la votació. Això fa encara més paradoxal l’intent de prohibir el debat al Parlament català (del futur de Catalunya se’n pot parlar a Madrid, però no a Catalunya!), on tenen la votació perduda. Però la votació sobre la independència no s’ha de fer ni al Parlament espanyol ni al català. El més natural és que siguin els ciutadans de Catalunya els qui votin sobre el seu futur. Per tant, el debat sobre la qüestió catalana es pot fer allà on calgui, a tot arreu, però es posa a votació en el referèndum al qual es convoca els catalans. ¿Cara a cara entre Puigdemont i Rajoy? I tant! Una setmana abans que anem a votar en el referèndum. Un apassionant debat de campanya.