5/04: L’escala de valors de l’IVA

SI VOSTÈ COMPRA demà una entrada per anar a veure Incerta glòria, un producte cultural de prestigi, sobre una novel·la important (per a alguns, la millor sobre la Guerra Civil Espanyola, en qualsevol llengua), li tocarà pagar un vint-i-un per cent d’IVA. Si vostè compra demà una entrada per anar als toros, li tocarà pagar un deu per cent d’IVA. La diferència resulta sorprenent. Si ho expliques a algú a Europa no s’ho poden creure. Perquè l’IVA és un impost que transparenta inevitablement un sistema de valors. A través de la modulació dels percentatges de l’IVA l’Estat no tan sols decideix d’on pot o vol treure més diners, sinó que explica també quins productes li semblen de primera necessitat, quins considera que són un luxe ostentós, quins són més necessaris o socialment útils. Figura que es posa un percentatge més baix a allò que és més necessari i un percentatge més alt a allò més superflu. Per tant, l’Estat ens està dient que li sembla més necessari socialment, més digne de protecció i d’estímul, una corrida de toros que Incerta glòria. Fins i tot per a algú a qui li agradin els toros hi ha en aquesta escala de valors alguna cosa que no funciona. Com tantes vegades, l’empatx d’ideologia acaba portant a l’absurd.