24/12: Extremes dretes

ALS DOTZE MORTS d’un mercat nadalenc a Berlín no els va matar l’extrema dreta alemanya. Els va matar l’islamisme, segons tots els indicis. L’extrema dreta em provoca una repugnància i un rebuig absoluts. Però quan llegeixes alguns comentaris sobre els fets de Berlín on s’afirma que el veritable perill és la instrumentalització de l’atemptat per l’extrema dreta, trobes a faltar alguna cosa. Sembla que l’assassinat a sang freda de dotze persones només sigui preocupant i rebutjable perquè pot provocar una reacció i un creixement de l’extrema dreta. Com si l’assassinat no fos en ell mateix un fet repulsiu i inquietant. I com si la paternitat de l’islamisme violent no fos una raó per a la inquietud. Ho seria encara que no tingués cap conseqüència malèfica. No és un fet neutre que converteixen en negatiu les reaccions que pugui provocar. És un fet execrable, sigui quina sigui la reacció o encara que no n’hi hagués cap. No nego el perill potencial de l’extrema dreta. Però és enganyar-se fer-ho servir per menystenir el perill certificat de l’islamisme. Excepte que ens posem d’acord en una cosa: que l’islamisme és de fet extrema dreta. Extrema dreta de l’islam, però tan totalitari, violent i racista com ho són totes les extremes dretes.