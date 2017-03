31/03: Guanyar els partits als despatxos

VEURE SORTIR Francesc Homs del Congrés de Diputats, expulsat de l’escó que li havien donat els electors catalans amb els seus vots, produeix una sensació molt estranya. La mateixa que es produiria, arribat el cas, si s’apliqués la mateixa lògica a Irene Rigau o Carme Forcadell. És com si un equip de futbol que ha guanyat un partit sobre el terreny de joc, fent més gols que el contrari, es trobés que després de la reunió del Comitè de Competició donen per guanyador el contrari. Vull dir que les eleccions, com els partits de futbol, tenen unes regles de joc molt codificades: guanya qui té més vots o qui marca més gols. Que algú, en un despatx, després del partit, en modifiqui el resultat té un punt d’aberrant. Els partits de futbol no es guanyen als despatxos. Els escons tampoc sembla que s’hi haurien de guanyar o de perdre. I menys en uns casos com els que ens ocupen (Homs, Rigau, Forcadell), en què se’ls pren o se’ls podrien prendre per fer precisament l’activitat per a la qual se’ls va escollir: fer política. I per dur a terme les idees i els programes per als quals la gent els va votar. Passa de vegades, que es guanyen als despatxos els partits que s’havien perdut al terreny de joc. Però està mal vist. És lleig.