10/02: L’hora de Mas

ALS DIARIS la informació sobre el judici del 9-N surt a les pàgines de política, no a les de successos o a les de judicials (un gran gènere periodístic gairebé extingit, lamentablement). En aquest sentit, seria del tot estrany que allò que quedés d’aquest judici a les pàgines de política és si un camió va sortir avui o demà, si un rebut tenia un segell o no, si una comunicació va arribar per mail o per carta. Algú ha de poder explicar, en aquest marc, els fonaments polítics (democràtics) que expliquen i legitimen el 9-N i el paper que hi va fer cadascú. I diria que aquesta funció correspon en bona part al president Mas. Fins ara, el format d’un judici, que obliga els acusats a respondre a preguntes, no ha facilitat aquesta mena d’explicació. Si els terminis es compleixen i els acusats ho volen, l’espai natural per a aquest al·legat de fons, no estrictament circumstancial, és la intervenció final del president Mas com a acusat, que tocaria avui, divendres. No sé si aquesta intervenció és útil, inútil o fins i tot contraproduent en l’estratègia processal, legítimament preocupada per la sentència. Però em sembla que tindria tot el sentit del món. No tan sols per a la secció de política dels diaris de l’endemà. També per a la història.