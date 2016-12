30/12: L’instant abans

UN DIARI ITALIÀ publica a la web una galeria de 90 fotos titulada Un moment abans. Són imatges on està a punt de passar alguna cosa. Encara no ha passat, però a la foto ja veus que passarà de manera inevitable. Hi ha una noia que està prenent el sol i un xicot li llança una galleda d’aigua glaçada. La noia està tan tranquil·la, encara no l’ha tocat ni una gota d’aigua, però la foto ja ensenya el raig que ha sortit del cubell i que li caurà indefectiblement al damunt. O hi ha algú que s’està fent una selfie i veus com al darrere algú altre ja ha xutat la pilota que corre amb potència cap al protagonista de l’escena. El mòbil ha multiplicat aquestes fotos: algú està confiat, com si res, però tu ja veus que està a punt de rebre la pilotada o la dutxa glaçada involuntària o coses pitjors. Em sembla que aquesta galeria és una magnífica manera de tancar l’any 2016: hi ha una cosa que està a punt de passar, però encara no la veiem. La pilota ja ha sortit del peu, l’aigua del cubell, però nosaltres encara estem fent-nos la selfie o prenent el sol. Quina serà la cosa? No ho sabem (tampoc no ho saben els de les fotos). Cal dir que la sèrie es titula, al diari, Un moment abans del desastre. Optimista, jo parlaria només d’un moment abans.