7/03: Junts pel No

ARRIMADAS ha demanat que a les pròximes eleccions catalanes funcioni una mena de Junts pel No en què s’agrupin el PP, el PSC i Ciutadans per fer un front comú contra la independència. De fet, aquest Junts pel No ja existeix, i és operatiu. I de vegades fa la sensació d’estar més coordinat i ser més compacte que no pas el Junts pel Sí. El Junts per No té unes quantes coses a favor. Aquest tripartit ja funciona com una seda a Madrid, des que el PP hi va renovar el seu paper de pal de paller. I a Catalunya, els qui manen al PSC -el partit que tindria més a perdre en l’operació- deuen pensar que a hores d’ara ja ho han perdut tot en la seva frontera amb el catalanisme, que ja no ve d’aquí. Per contra, a la banda del Junts pel Sí hi ha problemes. D’entrada, no tots els qui estaven pel sí van voler anar junts, i la CUP va preferir anar a la seva. El balanç no ha estat positiu. I a l’interior de Junts pel Sí hi ha una guerra subterrània i natural per l’hegemonia, mentre que al Junts pel No l’hegemonia és clara i sense discussió, no és un problema. En un procés en bona mesura dual -més enllà dels matisos, necessaris i reals-, que avanci el Junts pel No i reculi o trontolli el Junts pel Sí és una bona notícia per al no i una mala notícia per al sí.