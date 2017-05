11/05: ‘Liberal’ com a insult

ELS POBRES FRANCESOS han hagut de triar entre una racista i un liberal, em deia compungit un conegut. Guatemala o Guatepeor. Han fet director de TV3 un liberal!, em deia indignat un altre, fa dies. És curiosíssim veure com a casa nostra liberal ha esdevingut, per a alguns, un insult. Gairebé al nivell de racista. Quan per a la gent és una paraula molt positiva. Un liberal és algú que s’estima la llibertat. En el diccionari de la llengua catalana, el primer sinònim de liberal és generós. I el darrer, persona que manifesta una tendència a la tolerància i el diàleg. Per què a Catalunya alguns es pensen que és un insult (de vegades reforçat encara més, curiosament, a través de l’ús de neoliberal)? Potser perquè al país hi ha un substrat trabucaire, contrari a la modernitat, hereu per la dreta o per l’esquerra del pamflet publicat a finals del XIX pel capellà sabadellenc Fèlix Sardà i Salvany sota el títol El liberalismo es pecado. Si el liberalisme és pecat, com deia el capellà reaccionari, anomenar liberal a algú és un insult. Si tens una llista de pecats, generes immediatament una llista de pecadors. Perfectament insultables. I acaben coincidint en la seva llista dels pecats i dels pecadors gent que no ho hauries dit mai...