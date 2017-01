6/01: La llengua dels Reis

L’ANY PASSAT el PP de Santiago de Compostel·la va muntar un ciri perquè els Reis, a la Cavalcada organitzada per l’Ajuntament del Bloc Nacionalista Gallec, havien aprofitat el seu discurs per fer política a favor de l’ús del gallec. Certament, no era només perquè havien fet el discurs en gallec. Però en part també. Que els Reis parlin en gallec és fer política. Que parlin en castellà, com tothom sap, no és fer política, és fer la cosa més natural i neutra del món, fer el que toca. Ho recordava davant de l’allau d’histerisme amb què s’han rebut els pobres fanalets estelats (que ja vaig escriure ahir que no em semblen gaire oportuns). En una tertúlia televisiva, una senyora cridava contra l’adoctrinament i la vulneració dels drets dels infants que representen els fanalets. I algú li va preguntar: ¿diries el mateix si portessin la bandera espanyola? “ No es lo mismo ”, va contestar automàticament, abans de començar a enumerar diferències absurdes: que una és la bandera constitucional i una altra una bandera il·legal, que l’espanyola és la de tots, etcètera. Si els Reis parlen castellà no és fer política i si se’ls rep amb banderes espanyoles no s’adoctrina els nens. Adoctrinar és una cosa lletja que sempre fan els altres. Fer política, també.