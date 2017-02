9/02: La lletra petita

CAL LLEGIR la lletra petita. L’altre dia trobo en un diari de Madrid un titular inquietant: “ La mayor empresa de Lérida se marcha a Aragón a montar su nuevo gran centro industrial”. La tesi tradicional d’aquest diari és que les empreses fugen de Catalunya esperitades per pànic i rebuig del procés independentista. Parlen del Grup Guissona. Se’m fa estrany que aquest grup fugi precipitadament de Catalunya. Llegeixo la lletra petita i veig que, de fet, el que diu és que el grup s’està plantejant fer a l’Aragó un centre logístic per tal d’expandir-se al mercat espanyol, que considera el seu espai natural de creixement. No és una empresa que se’n va. És una empresa catalana que, sense marxar de Catalunya, té un pla d’expansió i hi inverteix. No és el mateix. I, sobretot, no avala les tesis polítiques del diari, més aviat al contrari. Li pregunten al president del grup si la decisió té alguna cosa a veure amb la situació política catalana i respon que en absolut. En qualsevol cas, no és la decisió d’algú que té por pel que està passant, sinó més aviat d’algú que veu oportunitats en el futur. Com passa tantes vegades aquests dies, hi ha un titular alarmista (per confirmar una tesi negativa) i una lletra petita que diu tot el contrari.