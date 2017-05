20/05 No tenim Macron

NO CREC QUE NI Ciutadans ni el PDECat siguin l’equivalent del moviment de Macron. Tots dos per la mateixa raó, tot i que en posicions contraposades: són dos partits que neixen del conflicte català. Quan una gent es va reunir per fundar Ciutadans, la seva idea no era que a Espanya faltava un partit liberal. La seva idea era crear a Catalunya un partit que es confrontés al catalanisme polític (primer per la llengua, ara per la independència). I s’hi van apuntar socialistes, liberals, gent d’extrema esquerra i gent d’extrema dreta que compartien el rebuig al catalanisme polític. De la mateixa manera, molt abans, Convergència no es va fundar per fer un partit liberal, sinó per generar un pal de paller que aglutinés el màxim nombre de catalanistes, de tots colors ideològics. Són dos partits que neixen en l’eix nacional, i responen fundacionalment a aquesta lògica. Macron no crea el seu partit per un debat -que no existeix- sobre el fet nacional francès. El crea en l’eix entre la dreta i l’esquerra i entre el nou i el vell. Per entendre’ns, Ciutadans i el PDECat només podran ser com el partit de Macron quan l’eix nacional deixi de ser el principal per a ells. És a dir, l’endemà de la independència (un a Espanya, l’altre a Catalunya).