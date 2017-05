25/05: Només eren nens

NOMÉS EREN NENS! Era un concert de música! Tots els arguments que fem servir per dir-nos a nosaltres mateixos que l’atemptat de Manchester és absolutament inexplicable, absolutament il·lògic, són de fet els mateixos arguments que el converteixen en més lògic per als qui l’han fet. La nostra lògica i la seva van creuades, com el positiu i el negatiu d’una fotografia. La nostra lògica neix del nostre sistema de valors, de la nostra mirada occidental, i la seva lògica és simètricament contrària a aquest sistema de valors i a aquesta mirada. Segurament, l’autor o els autors de l’atemptat ni venen de fora ni tenen una biografia particularment religiosa. Segurament són gent nascuda o crescuda en aquest món occidental amb aquests valors que han acabat odiant. I després han buscat una bandera sota la qual col·locar aquest rebuig, aquest odi. Per entendre’ns, si es confirma la hipòtesi islamista, no és que els autors odiïn Occident perquè són islamistes. Més aviat s’han fet islamistes perquè odien Occident. Com es podrien haver fet de qualsevol altre totalitarisme nihilista que donés cobertura ideològica a aquest odi previ. A hores d’ara, aquest els ha semblat el més eficaç i més atractiu. En altres èpoques potser n’haurien triat un altre.