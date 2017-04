29/04: Poden baixar els impostos?

TRUMP HA COMPLERT la seva promesa i ha enviat al Congrés americà una forta baixada d’impostos. Reobre així un vell debat universal. Deixem de banda l’altre legítim debat sobre com es reparteix la rebaixa. Deixem de banda també la tendència tan humana a demanar que s’abaixin els teus impostos però s’apugin els dels altres. Els contraris a tota rebaixa diuen que afeblirà els ingressos de l’estat i per tant desembocarà en retallades de la despesa, amb greus conseqüències socials. Els favorables a abaixar impostos diuen que hi ha marge per racionalitzar la despesa, però sobretot que uns impostos més baixos ajudaran a reactivar l’economia (i per tant no hi haurà davallada d’ingressos de l’estat) i a crear feina (i baixarà la despesa per subsidis). Ho diuen economistes liberals, però també, per exemple, la gent de la cultura: en la queixa contra l’alt IVA cultural s’ha dit que si els impostos sobre els llibres o les entrades fossin més baixos, els preus serien més barats i es vendrien per tant més llibres i més entrades. L’Estat trauria menys de cada llibre, però ho compensaria perquè es vendrien molts més llibres. És una hipòtesi. Raonable, però que només la confirmarà o la desmentirà la pràctica. A veure què passa a Amèrica.