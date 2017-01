31/01: Ponts o muralles

LA DECISIÓ DE TRUMP d’aixecar un mur a la frontera mexicana, algunes actituds britàniques entorn del Brexit i un munt d’exemples arreu del món han donat visibilitat a un dels eixos de polarització ideològica més importants del nostre moment històric: la polarització entre els qui volen fer muralles i els qui volen fer ponts. Els aïllacionistes i els qui volen ser en el món. Els qui es repleguen i els qui es despleguen. Tancar o obrir. Potser és un debat de sempre, el del proteccionisme, però avui el món i la tecnologia són del tot diferents. En qualsevol cas és un eix transversal a altres eixos de polarització ideològica que continuen ben vius: hi ha partidaris de fer muralles a la dreta i a l’esquerra, i de fer ponts també. Trump fa muralla i Maduro també. Entre la gent que valora la diversitat cultural i la identitat n’hi ha dels que volen ponts i dels que volen muralles. ¿Els independentistes són dels de fer muralles? La immensa majoria no, en el nostre cas. I, en d’altres, vaig cobrir com a periodista la independència d’Eslovènia i la motivació de la gent era trobar un pont millor amb Europa del que era l’antiga Iugoslàvia. Es pot fer una independència per construir més ponts. I es pot imposar una unitat per mantenir muralles.