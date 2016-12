23/12: Pot tornar Aznar?

TOTHOM CREU que José María Aznar se’n va de la presidència d’honor del PP per tornar d’una manera o altra a la política. Sembla que ell vulgui tornar. Però pot? Vull dir amb alguna expectativa rellevant. Perquè aquest retorn fos possible caldria que s’endevinés un espai important a la dreta de Rajoy. Aznar, si torna, no ho farà només com una alternativa al lideratge del mateix espai, sinó per encapçalar -des de dins del PP o des de fora- un espai a la dreta del que pugui encapçalar Rajoy, i situat en un grau encara més alt d’intransigència respecte al sobiranisme català. ¿Existeix aquest espai? Fins ara l’ha ocupat el PP. Però un PP feble, que perd votacions al Congrés, i que necessita els vots del PSOE, podria deixar espai a la seva dreta. Si Rajoy entén que ha de negociar de veritat amb el sobiranisme, hi ha un lloc per a Aznar dient que no s’ha de negociar res. ¿Però no teníem Ciutadans ja per a això? Ciutadans -a qui sempre van millor les enquestes que les eleccions- va morir com a projecte gran de futur a les eleccions gallegues i basques. Aznar pot voler ser el Trump espanyol. Cavalcant sobre el cas català. I certament Aznar pot ser tan radical de dreta com Trump. Però Trump era i semblava nou. Aznar és i sembla antic.